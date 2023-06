Suicide de Lindsay: la famille s'estime "lâchée" et dépose quatre plaintes

Lindsay, une jeune fille de 13 ans scolarisée en 4e au collège Bracke-Desrousseau de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), s'est donnée la mort le 12 mai en soirée à son domicile. Trois semaines après, ses parents déposent quatre plaintes.

"On n'a pas été aidé, on a été lâché complètement". Trois semaines après le suicide de Lindsay, harcelée à l'école, sa famille se sent toujours abandonnée.

Les parents de la collégienne de 13 ans, qui a mis fin à ses jours dans le Pas-de-Calais, viennent de donner une conférence de presse ce jeudi et annoncent qu'ils vont déposer quatre plaintes pour non-assistance à personne en péril.

Des plaintes qui visent l'établissement scolaire de la jeune fille, mais aussi l'académie de Lille, les services de police, et Facebook, propriétaire d'Instagram.

"Inconcevable" de ne pas avoir de modération plus rapide alors que le harcèlement se poursuit

Ces derniers sont responsables selon l'avocat de la famille, me Pierre Dubuisson de ne pas avoir fait cesser le harcèlement en ligne.

"Il est inconcevable qu'en 2023, à l'heure de ChatGPT, il n'y ait pas de robot avec des algorythmes extrêmement simples qui supprimeraient en quelques secondes des mots comme 'cette pute', 'cette salope', 'enfin morte'... Ce qui n'a pas été le cas.

Les réseaux sociaux "complètements défaillants" et leur inaction sont donc pointés du doigt par l'avocat, qui souligne que le harcèlement se poursuit encore aujourd'hui, notamment visant la meilleure amie de Lindsay.