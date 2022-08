Un homme tué par un tir de policier à l'aéroport de Roissy

La police ouvert le feu et tué un homme à l'aéroport de Roissy ce mercredi matin. Celui-ci avait brandi un couteau selon des sources policières.

Un homme a été tué mercredi matin à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle par un tir de policier après avoir brandi un couteau, a-t-on appris de sources aéroportuaire et policière.

"Faisant preuve de sang-froid, les policiers ont neutralisé ce matin un individu menaçant en possession d'une arme blanche à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle", indique la préfecture de police de Paris sur son compte Twitter.

Les faits se sont déroulés au terminal 2F vers 8H20, "un SDF importunait des agents de sécurité et la police aux frontières (PAF) a été appelé en renfort pour le faire évacuer", indique une source aéroportuaire. L'homme s'est éloigné, tout en les invectivant, puis se retourne et sort un couteau. Un des policiers a alors fait usage de son arme, selon des sources policières.

Un photographe de l'AFP, témoin de la scène, a expliqué qu'"un homme de couleur de grande taille a brandi un objet qui ressemblait à un couteau vers la police. Une sommation a été faite mais il s'est avancé et un policier a tiré. Un seul coup a été tiré", indique le témoin. La victime a été mise sur un brancard et évacuée dans une zone non accessible aux passagers, précise le photographe.

Deux enquêtes de flagrance ont été ouvertes, l'une pour "homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique" et confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN). Une deuxième pour "tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique" et confiée à la PAF de Roissy, ajoute le parquet de Bobigny.