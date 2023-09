Un policier se suicide dans son commissariat à Dijon

À Dijon, un policier s’est donné la mort dans la nuit de dimanche à lundi 4 septembre. Voici ce que l’on sait.

Un policier s’est suicidé dans son commissariat de Dijon, la nuit dernière, a appris l’AFP de sources concordantes. Le corps de l’officier de police judiciaire a été retrouvé peu avant 3h00, lundi, dans les locaux, a indiqué une source policière syndicale.

Interrogé, un délégué syndical n'a pas voulu confirmer des informations de la presse locale selon lesquelles le policier aurait utilisé son arme de service. "Grande émotion à l'annonce du décès du policier qui a mis fin à ses jours cette nuit au commissariat de Dijon", a écrit sur Twitter (X), la première adjointe à la mairie de Dijon, Nathalie Koenders.

Depuis le début de l'année, 23 policiers se sont suicidés.

Le suicide représente en France plus de 9 200 décès par an, soit trois fois plus de décès que les accidents de la route.



Si vous avez des pensées suicidaires, parlez-en à quelqu’un de confiance ou à un professionnel de santé. Ces idées sont un signal d’alarme que vous devez prendre au sérieux. Vous pouvez également contacter le numéro national de prévention du suicide: le 3114.



Ce numéro d’appel, gratuit, accessible 24H/24 et 7J/7 en tout point du territoire national, permet la prise en charge des personnes ayant des idées suicidaires et de leur entourage, depuis les premières idées de mort jusqu’à la crise suicidaire.