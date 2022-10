Val d'Oise: en pleine pénurie d'essence, des voyous privatisent une station-service

INFO RMC. Une station-service a été réquisitionnée ce lundi soir par des délinquants, dans le Val-d'Oise. Ces derniers ont pris le contrôle en filtrant eux-mêmes les clients et en vendant leur propre carburant à leur tarif. Prévenue, la police est intervenue. Un jeune homme d'environ 20 ans a été interpellé et placé en garde à vue.

Face aux difficultés d'approvisionnement dans les stations-services et aux tensions à la pompe, certains délinquants n'hésitent pas à profiter de la situation.

En début de soirée lundi, à Villiers-le-Bel (Val-d'Oise), des voyous ont réquisitionné une station Total, dont ils ont pris le contrôle. Assurant eux-mêmes le filtrage des automobilistes, ils laissaient passer les habitants du quartier. Aux autres, ils interdisaient l'accès et leur proposaient leur propre carburant, en bidons, à leur tarif.

Des véhicules caillassés

Les conducteurs qui refusaient la proposition étaient contraints de quitter la file d'attente. Et certains ont eu leur véhicule caillassé.

Plusieurs usagers ont alors appelé la police, qui a mis fin à cette mainmise illégale sur la station. Les policiers ont confisqué les bidons d'essence et interpellé un homme d'une vingtaine d'années, placé en garde à vue pour outrage et rébellion.

"Un certain nombre de cas" de tensions, confirme Clément Beaune

Dans "Apolline Matin" ce mardi sur RMC et RMC Story, le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, a dit avoir "conscience" des tensions entre automobilistes dans les stations-service.

"On a un certain nombre de cas en France, reconnait-il. Heureusement, ils sont limités. C’est lié à une fatigue, une tension, un épuisement. Il y a des gens qui font des heures d’attente et qui le font pour aller à l’école, pour déposer leurs enfants à l’école. C’est pour ça que la situation ne peut pas durer."