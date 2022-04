Villeurbanne sous le choc: une ado de 12 ans tuée par son voisin de 74 ans

A Villerbanne, en banlieue lyonnaise, une collégienne de 12 ans a été tuée mercredi à l'arme blanche dans l'appartement voisin. L'occupant a été retrouvé mort dans une forêt, un peu plus tard dans la journée.

Le choc à Villeurbanne, en banlieue lyonnaise, après la mort d'une adolescente de 12 ans, tuée à l'arme blanche, alors que les circonstances du drame sont encore très floues.

Mercredi soir, quelques heures après la disparition de Laëtitia, un important dispositif policier a été déployé dans la rue où elle habite avec ses parents et son frère. Ce dernier avait lancé un avis de disparition sur les réseaux sociaux, et de nombreux proches s'étaient lancés à la recherche de la jeune collégienne.

Tous les voisins de l’immeuble se sont retrouvés sur le trottoir. Corine, une riveraine, a observé la scène depuis son balcon: "Ils étaient tous dans les bras les uns des autres, ils pleuraient, il y avait une jeune fille à terre qui avait du mal à respirer, elle devait connaître malheureusement la victime".

Des traces de lutte

Le corps de la fillette de 12 ans a finalement été découvert dans l’appartement en face de celui de la famille. Il y avait plusieurs blessures sur son corps par arme blanche, mais aussi des traces de lutte. En fuite, le voisin, un homme de 74 ans inconnu de la police, a finalement été retrouvé mort dans un bois de l’ouest lyonnais. Sûrement un suicide par arme à feu.

Un choc difficile à encaisser pour les camarades de classe de la victime: "Dans ma tête, j'étais un peu perturbé parce que je me suis dit qu'elle n'a pas l'âge et surtout pour ses amis, je les ai regardés, ça m'a choqué", nous confie l'un d'entre eux. "J'étais en panique, en choc. Il y a des élèves qui commençaient à pleurer. La directrice nous a dit que si on ne se sentait pas bien, on pouvait aller à l'infirmerie et appeler nos parents", explique un autre. Une enquête est en cours, ouverte pour homicide volontaire sur mineure.