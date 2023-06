Vosges: le président du conseil départemental et ancien député condamné pour alcool au volant

Ancien député et actuel président du conseil départemental des Vosges, François Vannson (LR), a été condamné à 2.000 euros d'amende et six mois de suspension du permis pour conduite en état d'ivresse.

Le président du conseil départemental des Vosges, François Vannson (LR), a été condamné vendredi à 2.000 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire pour conduite en état d'ivresse, a-t-on appris auprès de son avocat.

François Vannson avait été arrêté par la gendarmerie fin octobre 2022 alors qu'il roulait sur une nationale près d'Epinal et contrôlé avec un taux d'alcoolémie de 0,85 gramme/litre de sang.

Le tribunal correctionnel d'Epinal "l'a condamné à 2.000 euros d'amende et six mois de suspension de permis", a indiqué à l'AFP son avocat, Stéphane Giuranna. "Il n'y a pas d'inscription au casier judiciaire".

Faible vitesse et zigzags

La peine est finalement la même que celle qui avait été proposée par le parquet lors d'une procédure de plaider-coupable, mais refusée par la juge en décembre dernier.

Son avocat avait alors indiqué que l'ancien député de la 3e circonscription des Vosges (1993-2017) avait "reconnu les faits" et "acceptait la peine". Il avait fait valoir que M. Vannson, 60 ans, n'avait jamais eu d'accident de la route et n'avait perdu que quatre points "en 42 ans de permis de conduire".

Selon le procureur de la République d'Epinal, Frédéric Nahon, M. Vannson "avait adopté une conduite dangereuse pour les autres automobilistes en circulant à faible vitesse et en zigzagant sur la voie".