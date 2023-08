Fêtes de Bayonne : un homme violemment agressé est décédé jeudi

Un homme violemment agressé, le 26 juillet dernier, lors des Fêtes de Bayonne est décédé jeudi, après neuf jours de coma artificiel. Les suspects sont toujours recherchés. Un appel à témoins avec un portrait-robot de l'un des suspects est diffusé depuis jeudi.

Un homme de 46 ans agressé lors des Fêtes de Bayonne est décédé jeudi après neuf jours de coma artificiel, a-t-on appris vendredi auprès du parquet de la ville, où un rassemblement contre les violences est annoncé en soirée. L'enquête ouverte pour tentative de meurtre après la violente agression de ce Bayonnais, le 26 juillet par trois individus, a été requalifiée en meurtre, selon la même source, confirmant une information de France Bleu Pays basque.



Le maire de Bayonne, Jean-René Etchegaray, a adressé sur Twitter un "témoignage de soutien et d'affection" à la famille et aux proches de la victime "dans cette douloureuse épreuve".

Dans un communiqué, l'opposition municipale a évoqué la "peine, la colère et la compassion de la part des habitants", en appelant à une réflexion autour des Fêtes pour en "repréciser le sens" et "garantir ainsi leur pérennité et leur sécurité". Un rassemblement "contre toutes les violences" est prévu vendredi à 18h00 à l'appel d'associations et de cafetiers de la ville.

Des supects encore recherchés

Les suspects de l'agression mortelle sont toujours recherchés. L'appel à témoins lancé au lendemain de l'agression a été complété par un portrait-robot de l'un d'entre eux, diffusé depuis jeudi. La police recherche trois individus âgés de 20 à 25 ans, "de corpulence athlétique", ayant le torse nu au moment des faits et qui auraient pris la fuite après l'agression.

La victime avait été rouée de coups alors qu'elle rentrait chez elle et avait fait une remarque aux trois hommes, surpris en train d'uriner devant sa porte. Souffrant d'un traumatisme cranio-cérébral, elle avait été placée sous coma artificiel.

Plusieurs cas d'agressions mortelles lors de fêtes

Dans le passé, de rares cas d'agressions mortelles ont déjà été recensés lors de fêtes estivales dans le Sud-Ouest : un jeune de 18 ans avait été notamment tué d'un coup de couteau à Habas (Landes) en 2007 et un de 19 ans avait été mortellement poignardé lors d'une bagarre à Nay (Pyrénées-Atlantiques) deux ans plus tard. Lors de la feria de Dax en 1996, un professeur d'anglais avait été mortellement agressé par deux anciens élèves.

À Bayonne, le dispositif de sécurité - renforcé depuis l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice avec plus de 1.000 effectifs de police, gendarmerie et agents de sécurité privée - représente un tiers du budget de l'organisation des Fêtes, qui dépasse trois millions d'euros. L'événement a atteint une fréquentation record de 1,3 million de "festayres" (festivaliers) cette année.