Grève à la RATP et à la SNCF : trafic encore perturbé vendredi 10 mars mais en amélioration

La RATP et la SNCF ont annoncé un trafic encore perturbé vendredi 10 mars quoi qu'en amélioration, vendredi 10 mars. Les deux compagnies conseillent toujours aux voyageurs de reporter leurs trajets.

Nouvelle journée compliquée dans les transports en commun franciliens et inter-régionaux. La RATP a annoncé pour vendredi un trafic de nouveau perturbé mais en amélioration. Ainsi, le trafic restera perturbé mais uniquement sur quelques lignes de métro, retrouvant sa normalité sur la majorité du réseau (lignes 1, 2, 3, 3bis, 4, 6, 7, 7bis, 9, 11, 12 et 14). Il y auara deux trains sur trois sur les lignes 8 et 10, alors que le trafic sera normal le matin, mais assuré aux deux tiers l'après midi sur la ligne 5. Enfin, sur la ligne 13, les trains ne circuleront que de 6h à 20h avec 66% des voyages assurés.

Le trafic sera aussi quasi normal sur le RER A, avec trois trains sur quatre, mais restera très perturbé sur le RER B, où l'interconnexion reste interrompue à Gare du Nord, avec un changement de train à la clé: il faudra compte sur la moitié des trains aux heures de pointe et deux trains sur trois aux heures creuses. Le trafic bus, tramway et Orlyval sera, par contre, normal.

Un trafic toujours perturbé à la SNCF

De son côté, la SNCF prévoit aussi des perturbations sur ses lignes régionales et sur les grandes lignes pour vendredi ainsi que pour ce week-end. Les deux opérateurs recommandent aux voyageurs qui le peuvent d’annuler ou reporter leurs déplacements prévus le 9 et le 10 mars, et de privilégier le télétravail.

>>> Plus d'infos à suivre