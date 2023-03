Grève à la SNCF et à la RATP: de fortes perturbations le 8 mars, une amélioration le 9 mars

Les déplacements inter-régionaux et en Île-de-France sont perturbés ce mercredi et le resteront ce jeudi, en raison du mouvement social contre la réforme des retraites. SNCF et RATP conseillent aux voyageurs de reporter leurs déplacements.

Si la situation s'améliore pour les voyageurs, il est toujours difficile de se déplacer ce mercredi en métro, train ou bus et sera toujours difficile de se déplacer ce jeudi, en raison de la mobilisation contre la réforme des retraites chez les cheminots. Sur le réseau SNCF, un train sur trois est maintenu, ce mercredi, pour les trajets grande vitesse en TGV INOUI et OUIGO. Les lignes les plus impactées sont les TGV province à province où seulement un train sur dix est maintenu, tandis que les axes Nord, Est et Sud-Est voient plus de trains circuler puisque 40% des liaisons sont confirmées.

Les autres liaisons sont plus impactées puisque seulement 20% des Intercités circulent ce mercredi et certaines lignes comme Bordeaux-Marseille, Clermont-Béziers, Clermont-Lyon ou Nantes-Lyon sont totalement interrompues. Les liaisons internationales sont moins touchées par le mouvement social avec 75% des Eurostar maintenus et 66% des Thalys.

33% à 50% des métros circulent dans Paris

Le réseau francilien est aussi très perturbé, ce mercredi. Si le trafic est quasi normal sur les lignes de métro automatisées ou en cours d'automatisation (1, 4 et 14), il y a en moyenne un train sur deux à un train sur trois sur les principales lignes de métro du centre de Paris. Elles circulent par contre sur l'intégralité de la ligne, sauf la ligne 8, alors que des stations étaient fermées et des circulations partielles organisées, ce mardi.

Prévision de trafic à la RATP du mercredi 8 mars 2023 © RMC

Le trafic est aussi très perturbé sur le RER avec entre deux trains sur trois et un train sur quatre selon les heures et les branches sur le RER A, au maximum un train sur trois en moyenne sur le RER B et 20% des liaisons assurées sur le RER C, le RER D et le RER E. Un train sur trois est aussi prévu sur les lignes Transilien H, J, K, L et U, et un train sur cinq sur les lignes N, P et R.

Une amélioration en perspective jeudi

Si vous souhaitez vous déplacer dans Paris et sa petite couronne, le réseau bus circule par contre quasi normalement et le réseau tram normalement. Dans les autres grandes villes, aucune perturbation n'a été notée sur les différents réseaux à Lyon, Nice ou Strasbourg. À Marseille, quatres lignes (tram T2, T3, bus 35 et 81) sont interrompues en partie ou perturbées en raison d'une manifestation contre la réforme sur la Canebière.

Si mercredi reste une journée compliquée, la journée de ce jeudi devrait connaître une amélioration. Si les prévisions exactes tomberont mercredi à 17h, la RATP prévoit un trafic normal sur les lignes bus et tram et quasi normal sur le RER A pour jeudi. Le métro restera perturbé et le RER B très perturbé selon les premières prévisions. De son côté la SNCF prévoit un trafic qui "reste perturbé" pour la journée du 9 mars. RATP et SNCF conseillent aux voyageurs "d’annuler ou reporter leurs déplacements prévus le mercredi 8 et jeudi 9 mars, et de privilégier le télétravail."