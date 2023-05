Haute-Garonne: une enquête ouverte après la dégradation de six stèles dans un cimetière

Six stèles chrétiennes et juives ont été dégradées dans un cimetière en Haute-Garonne en début de semaine. Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie.

Une enquête a été ouverte par le parquet après la dégradation de six stèles chrétiennes et juives dans un cimetière à Noé (Haute-Garonne) au début de la semaine.

L'enquête est ouverte pour "dégradations de sépulture" et a été confiée à la gendarmerie de Carbonne, a précisé le parquet auprès de l'AFP.

La préfecture de Haute-Garonne avait informé mercredi de "la dégradation de 4 stèles chrétiennes et de 2 stèles juives (...) dans le cimetière de la commune de Noé", à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Toulouse.

Pas d'inscription sur les tombes

Les faits se sont déroulés "en deux temps" en début de semaine selon le parquet.

"Nous n'avons pas d'éléments pour l'instant, comme il n'y a pas d'inscription sur ces tombes", précise le parquet.

"Pour mémoire, les communes de Noé et du Récébédou ont abrité pendant la seconde guerre mondiale des camps d'internement, depuis lesquels ont été déportés notamment de nombreux juifs vers les camps de la mort", a indiqué la préfecture.