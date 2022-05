Incidents au Stade de France: qui est Amélie Oudéa-Castera, la ministre des Sports?

Dès sa prise de poste, la nouvelle ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera est confrontée aux incidents au Stade de France avant la finale de la Ligue des champions.

Amélie Oudéa-Castera, la ministre des Sports, sera auditionnée ce mercredi par les sénateurs sur le fiasco de la finale de la Ligue des champions au Stade de France. Il y a dix jours seulement, elle a obtenu ce poste qu’elle visait en fait depuis cinq ans. Aussitôt, elle affiche ses objectifs très ambitieux: faire de la France une grande nation sportive ET réussir les Jeux olympiques de 2004. Et puis patatras... Samedi soir, “la honte”, le monde entier qui assiste à la finale de la Ligue des champions la plus mal organisée de l’histoire. Depuis, Amélie Oudéa-Castera est obligée d’enchaîner les réunions de crise et les conférences de presse d’explications. Ce n’est certainement pas les débuts dont elle avait rêvé, même si c’est surtout Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui est mis en cause.

Le parcours d’une jeune fille qui avait la tête et les jambes

A 44 ans, ce ministère est le point d’orgue d’un parcours assez exceptionnel. Le parcours d’une jeune fille qui avait la tête et les jambes. Première de la classe et joueuse de tennis très prometteuse. Elle a gagné l’Orange Bowl, qui est le championnat du monde des moins de 14 ans. En junior, elle atteint les demi-finales des tournois de Roland-Garros, Wimbledon et de l’US open. A 17 ans, elle est 251e mondiale, mais à 18 ans, elle arrête tout, après une défaite en double avec Amélie Mauresmo à Roland-Garros. Elle arrête le tennis, mais elle reste un moment la petite copine de Gustavo Kuerten, un beau Brésilien qui va gagner trois fois Roland-Garros.

Après le tennis, Amélie Oudéa-Castera fait des études et accumule les diplômes. Elle rentre à Sciences-Po avec 18 de moyenne, elle fait l’Essec, une grande école de commerce, puis l’ENA, promotion Léopold Sédar Senghor, celle d’Emmanuel Macron. Elle sort de l’ENA suffisamment bien classée pour rentrer à la Cour des comptes, puis rapidement pantoufle dans le privé. Axa, Carrefour, Société générale... La Société générale, où elle rencontre son mari, Frédéric Oudéa, qui en deviendra plus tard le directeur général. Ensemble, ils ont trois enfants. Amélie Oudéa-Castera est aussi la nièce du journaliste Alain Duhamel qui, comme elle, adore le tennis et la politique…