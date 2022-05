Incidents au Stade de France: "Gérald Darmanin est incompétent et ment", tacle Laurent Jacobelli

Pour l'opposition, les explications de Gérald Darmanin, qui accuse les porteurs de faux billets d'être à l'origine des débordements au Stade de France, sont un mensonge. Le Rassemblement national cible les jeunes venus des quartiers sensibles d'Île-de-France.

Le supporter anglais, le coupable idéal? Dès la fin de la finale de Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pointait du doigt les supporters britanniques. "Des milliers de "supporters" sans billet ou avec des faux billets ont forcé les entrées et, parfois, violenté les stadiers", assurait-il sur Twitter samedi soir, après des incidents autour du Stade de France. Rebelote ce lundi, lors d'un point presse dans l'après-midi, puis au 20h de TF1.

"La fête a été gâchée. Il y a eu entre 30.000 et 40.000 personnes avec des billets falsifiés ou sans billet, a-t-il assuré. On n'a eu des problèmes qu'avec la tribune britannique. Mais, cela ne veut pas dire que les Anglais sont les faussaires", a ajouté le ministre.

"Nous sommes humiliés aux yeux du monde parce que Gérald Darmanin est incompétent"

Une version des faits qui fait bondir outre-Manche et dans les rangs des associations de supporters, où l'on s'interroge plutôt sur les conditions d'organisation de la finale et la gestion de la foule par les forces de l'ordre.

Dans les rangs de l'opposition aussi, on pointe plutôt du doigt la responsabilité des autorités et notamment celle de Gérald Darmanin. Mais pour une autre raison. Pour Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national, accuser les 30 à 40.000 porteurs de faux billets, est un faux-fuyant. Les responsables seraient ailleurs.

"C'est la logique de la défausse, Gérald Darmanin est un menteur professionnel, on le sait depuis cinq ans et on se demande pourquoi il a été renouvelé à son poste. Il suffit de lire la presse internationale et d'aller sur place pour voir que c'est une horde d'une centaine de racailles et voyous qui sont venus détrousser des honnêtes gens et des supporters", a-t-il lancé ce mardi sur RMC.

"Aujourd'hui, nous sommes humiliés aux yeux du monde parce que Gérald Darmanin est incompétent, ment et insulte les Anglais et les supporters. Nous sommes à la limite de l'incident international, c'est grave, tout ça parce que Gérald Darmanin veut cacher son incompétence. Il ment très mal, tout le monde découvre la vérité et elle est très grave", a ajouté Laurent Jacobelli.

Les Anglais en colère

Au Royaume-Uni, le club de Liverpool a annoncé l'ouverture d'une enquête indépendante et de nombreuses personnalités ont taclé les déclarations de Gérald Darmanin. "Gerald Darmanin is the fraud (un menteur, escroc ou imposteur, ndlr)", a écrit sur Twitter l'ancien joueur de Liverpool Jamie Carragher, désormais consultant pour la télévision anglaise. Gary Lineker, un autre ancien joueur devenu consultant, s'est lui exprimé en Français: "C'est des conneries", a-t-il assuré en reprenant les propos de Gérald Darmanin.

"Ce sont des mensonges de la part des pires des menteurs", a déploré auprès de l'AFP Daniel Austin, un fan de Liverpool de 27 ans, présent au match samedi. "D'abord, ils ont essayé de blâmer les supporters de Liverpool, et maintenant ils essayent de blâmer les faux billets", a ajouté le journaliste anglais Kaveh Solhekol, sur Sky Sports.