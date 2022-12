INFO RMC : un homme décède dans une course poursuite avec la police à Marseille

Les faits se sont déroulés dans les quartiers nord de la ville.

Peu avant 15 heures aujourd'hui, deux jeunes hommes, dont un mineur, roulent sur un scooter volé dans les quartiers nord de Marseille. Les deux personnes à bord ne portent pas de casque.

Repérés par la police, ils tentent de prendre la fuite et s'engagent dans une course poursuite. Selon nos informations, leur véhicule percute alors une camionnette qui arrive en sens inverse. Le conducteur, 25 ans, décède sur le coup. Le passager, lui âgé de 17 ans, souffre d'un traumatisme crânien et d'une fracture au niveau des jambes. Une enquête a été ouverte.