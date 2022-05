Loire: huit personnes hospitalisées après une mystérieuse intoxication dans une piscine

Plusieurs personnes dont 7 collégiens ont été victimes de vomissements, maux de tête et de gorge, mystérieusement intoxiqués dans un centre aquatique de la Loire.

Huit personnes, dont sept collégiens, ont été hospitalisées lundi après une intoxication d'origine indéterminée dans un centre aquatique d'Andrézieux-Bouthéon (Loire), a-t-on appris auprès des pompiers et de la préfecture.



Les personnes prise en charge ont été prises de vomissements, maux de tête et de gorge. Parmi elles, figurent sept élèves de deux classes de 6ème du collège Jacques Prévert d'Andrézieux-Bouthéon, qui se sont baignés lundi matin dans les bassins du Nautiform de la ville, géré par la métropole de Saint-Etienne.



"Cinquante-quatre personnes ont été évacuées, dont 46 enfants qui ont été vus individuellement par les sapeurs-pompiers et le Samu", a déclaré Judicaële Ruby, directrice de cabinet de la préfecture de la Loire.

Huit personnes en urgence relative

"Parmi elles, huit personnes, dont sept collégiens, ont été conduites en urgence relative à l'Hôpital Nord de Saint-Priest-en-Jarez (Loire) ou au centre hospitalier du Forez, à Montbrison (Loire)", a-t-elle encore détaillé lors d'un point presse qui a suivi l'intervention d'une cinquantaine de pompiers et de membres du Samu, ainsi que d'une quinzaine de gendarmes.



"Les premières analyses sont revenues négatives, d'autres recherches sont en cours pour déterminer l'origine de cet incident. Dans cette attente l'établissement reste fermé", indique encore la préfecture, ajoutant que le parquet de Saint-Etienne avait ouvert une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui.