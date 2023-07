La justice administrative ordonne des réparations "sans délai" à la prison de Nanterre

Pour "faire cesser tout danger pour la sécurité des personnes détenues", le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au garde des Sceaux de "procéder sans délai" à des réparations à la prison de Nanterre.

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au ministre de la Justice de procéder "sans délai" à des réparations à la prison de Nanterre, d'après une ordonnance consultée lundi par l'AFP.

Le juge des référés a enjoint vendredi au garde des Sceaux de "procéder à la réparation de l'ensemble des bouches d'aération identifiées comme défectueuses", ainsi qu'à "l'ensemble des réparations identifiées comme nécessaires lors de l'audit électrique, en particulier en ce qui concerne les fils électriques dénudés" et ce, "pour faire cesser tout danger pour la sécurité des personnes détenues".

L'Observatoire international des prisons (OIP), l'Association des avocats pour la défense des droits des détenus (A3D) et l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine, qui avaient saisi la justice début juin pour mettre fin selon eux à "l'état d'indignité permanent et endémique", ont de fait partiellement obtenu gain de cause.

D'autres demandes comme, entre autres, la réparation de l'ensemble des fenêtres défectueuses et "la réfection nécessaire pour permettre aux locaux d'être convenablement chauffés dans toutes les parties de l'établissement", ont été écartées par le juge des référés.

Pas la première décision pour cet établissement

"Combien de fois allons-nous devoir saisir la juridiction administrative pour que l'Etat respecte ses décisions ?", a réagi Me Fabien Arakelian, vice-bâtonnier des Hauts-de-Seine, qui salue une "victoire".

"Je ne manquerai pas de retourner dans le centre pénitentiaire pour surveiller l'avancée des travaux et le respect de la décision de justice", a-t-il ajouté.

Me Juliette Chapelle, présidente de l'A3D, a de son côté souligné qu'"il ne s'agit pas de la première décision en ce sens".

"Par ailleurs, sur le chauffage, par exemple, le juge estime que ce n'est pas un besoin au début de l'été. Evidemment, la question va rapidement se poser à nouveau", a-t-elle relevé.

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait déjà enjoint le 2 décembre au ministère de la Justice et à l'administration pénitentiaire de prendre huit mesures immédiates pour améliorer la détention dans cet établissement.

Quelques mois plus tard, en mars, le barreau des Hauts-de-Seine avait dénoncé l'état encore "accablant" de cette prison dans un rapport de visite, malgré les mesures ordonnées par la justice administrative.

Le centre pénitentiaire de Nanterre accueillait 967 personnes pour 597 places au 1er avril, soit un taux d'occupation de 162%, selon les requérants.