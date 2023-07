"Le procédé est écœurant": une cagnotte lancée par l'extrême droite pour le policier fait polémique

Une cagnotte en soutien à la famille du policier auteur du tir mortel sur Nahel a rassemblé près de 40.000 contributions et plus de 860.000 euros en une semaine à peine. Mais la cagnotte fait polémique. Lancée à l'initiative de l'ancien porte-parole d'Eric Zemmour, elle est accusée de "souffler sur les braises".

C'est une cagnotte qui fait polémique. Depuis la mort de Nahel, 17 ans, et l'incarcération du policier auteur du tir fatal, une cagnotte en ligne a été mise en place pour venir en aide à la famille du fonctionnaire. Cette cagnotte, lancée à l'initiative de l'ancien porte-parole d'Eric Zemmour Jean Messiha, avait récolté ce lundi matin plus de 860.000 euros

La cagnotte de "soutien pour la famille du policier de Nanterre, Florian M. qui a fait son travail et qui paie aujourd’hui le prix fort", a déjà attiré plus de 40.000 donateurs, avec des sommes variant de 5 à 3.000 euros. Un succès qui fait polémique. Plusieurs députés de gauche et même de Renaissance ont taclé une initiative "scandaleuse".

"Commentaires racistes"

"Jean Messiha souffle sur les braises. C'est un générateur d'émeutes. La cagnotte de plusieurs centaines de milliers d'euros pour le policier mis en examen dans l'homicide du jeune Nahel est indécente et scandaleuse", a assuré le député de la majorité Eric Bothorel.

"Ce qui est choquant, c'est la façon dont monsieur Messiha a lancé la cagnotte. C'était la compétition en disant sur ses réseaux sociaux, 'on va faire mieux que la cagnotte pour Nahel'. Le procédé est écoeurant, avec des commentaires racistes autour de cette cagnotte", déplore ce lundi sur le plateau des "Grandes Gueules", l'enseignante Barbara Lefebvre.

"Ce qui gêne, c'est le discours de Monsieur Messiha qui est empreint d'une justification de l'acte. Le policier, selon son avocat, est malade de son acte, a demandé pardon à la famille et Monsieur Messiha et sa clique soutiennent son acte", ajoute-t-elle sur RMC et RMC Story

"Ce n'est pas le policier qui reçoit la cagnotte"

Une polémique qui exaspère dans les rangs de la police. "Ce n'est pas le policier qui reçoit la cagnotte", défend de son côté Linda Kebbab, déléguée nationale Unité SGP-Police FO, dans "Apolline Matin". "J'ai moi-même relayé une autre cagnotte, relayée et certifiée qui ne servira qu'aux besoins primaires de la femme et l'enfant du policier, qui sont menacés de mort actuellement. C'est une cagnotte qui n'est pas teintée politiquement", explique-t-elle.

Quant à la cagnotte de Jean Messiha, Linda Kebbab pense que de nombreux Français y participent pour dire "j'en ai marre du pillage". "On a en fait séparé la France en deux et une cagnotte, c'est aussi un moyen de voter", estime-t-elle.

"La famille est dans la panade complète. L'essentiel, c'est que la famille puisse avoir cet argent pour l'assistance juridique", abonde aussi Bruno Pomart, ancien policier du Raid et maire d'une petite ville.