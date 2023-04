"Les gamins sont désemparés": des plaintes de parents contre un lycée pour tromperie et escroquerie

Le lycée agricole privé Anne-Marie Javouhey, à Chamblanc (Côte-d'Or), ne rouvrira pas ses portes. Placé en liquidation judiciaire, il ferme définitivement malgré son engagement à finir l'année. Des parents d'élèves, sans solution, vont porter plainte.

En Côte-d'Or, à Chamblanc, de nombreux parents d'élèves s'apprêtent à porter plainte pour tromperie et escroquerie contre un lycée. En difficulté financière, le lycée agricole privé Anne-Marie Javouhey avait été placé en liquidation judiciaire en décembre dernier.

Et si la direction s'était engagée à maintenir les cours jusqu'à la fin de l'année scolaire, l'établissement a fermé définitivement la semaine dernière à la surprise générale. Près de 80 élèves sont donc invités à s'inscrire dans un autre établissement pour terminer leur année scolaire.

C'est vendredi, le jour des vacances, que Nathalie et Philippe apprennent la nouvelle. Leurs deux enfants étaient scolarisés dans le lycée.

“Les gamins sont désemparés. C’est le sujet de conversation quotidien entre eux. Ça n'a pas été 'tu vas où en vacances, tu vas faire quoi en vacances?'. Non, les gamins, ils n’ont plus que ça dans la tête et nous aussi, je ne vous le cache pas”, appuie-t-il.