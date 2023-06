"Les policiers nous protègent": Eric Ciotti dénonce "les propos scandaleux" de Jean-Luc Mélenchon

Dans "Apolline Matin" ce mercredi sur RMC et RMC Story, le président des Républicains Eric Ciotti fait part de son émotion et de son soutien à la famille du jeune Naël, tué à Nanterre la veille lors d'un contrôle de police. Et il dénonce les propos "scandaleux" de Jean-Luc Mélenchon, qui estime que la police est "incontrôlée".

Un jeune tué, un policier en garde à vue. Au lendemain de la mort de Naël (17 ans) à Nanterre, lors d'un contrôle de police, les conditions du drame posent question, alors qu'une vidéo authentifiée montre que les agents étaient sur le côté de la voiture quand elle a redémarré. Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une qui est confiée à l'IGPN pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique" et l'autre qui concerne le conducteur décédé pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique.

"Je défends le droit, la loi. D'abord, permettez-moi de dire mon émotion, le soutien à la famille de la victime. La mort d'un jeune homme de 17 ans est toujours un drame, confie Eric Ciotti, président de LR et député des Alpes-Maritimes, dans 'Apolline Matin' ce mercredi sur RMC et RMC Story. Mais ce drame, je le dis aussi avec force, ne doit pas être instrumentalisé. L'enquête judiciaire est ouverte. Elle dira ce qu'il s'est passé. Moi, je ne veux pas faire aujourd'hui des procès médiatiques. Je vois bien qu'au-delà de cette affaire, certains veulent attaquer globalement la police. La police fait un travail difficile, courageux. Je soutiens les policiers dans ce travail difficile."

"Il y a une haine de la police de la part des insoumis, de Jean-Luc Mélenchon"

Et Eric Ciotti dénonce les propos de Jean-Luc Mélenchon, qui a affirmé que la police était "incontrôlée" et a souligné que "la peine de mort n'existe plus en France" et qu'"aucun policier n'a le droit de tuer sauf légitime défense", sur Twitter.

"Maintenant, c'est à l'enquête judiciaire de faire son travail sereinement, sans subir des interprétations voire des pressions, comme cela a été le cas. Et cela, je veux le dénoncer avec force. (Jean-Luc Mélenchon ?) C'est naturellement à ces propos que je fais écho. Ce sont des propos honteux, scandaleux. Il y a une haine de la police de la part des insoumis, de Jean-Luc Mélenchon. Il y a des amalgames permanents, des mises en cause. Les policiers nous protègent. Le refus d'obtempérer peut mettre en (danger) la vie de personnes. Une voiture qui fuit, ça peut être une arme, un danger."

"Il y a une loi, des règles qui protègent ceux qui nous protègent, notamment les policiers auxquels je redis ma confiance, mon soutien, ajoute Eric Ciotti. Il y a plus de 20.000 refus d'obtempérer en France. Chaque fois, ce sont des menaces. Il y a eu des affaires dramatiques et ce sont toujours des affaires de trop. La perte de la vie d'un homme est un drame absolu. Après, c'est à la justice de faire son travail. Cela n'entache en rien le soutien que l'on doit porter à ceux qui nous protègent."