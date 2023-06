Mort de Nahel: des véhicules et des locaux municipaux incendiés à Neuilly-sur-Marne

A Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), des véhicules et des locaux municipaux ont été incendiés dans la nuit de mercredi à jeudi.

Comme dans d'autres villes de région parisienne et de France, Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis, a été le théâtre de nombreuses violences ce mercredi soir. Selon la mairie de la ville, les véhicules de la police municipale ont tous été incendiés. Les locaux du service logement ont également été pris pour cible et incendiés. C'est également le cas de la médiathèque de la ville, a confié la mairie à RMC.

© Mairie de Neuilly-sur-Marne

La police municipale de Neuilly-sur-Marne incendiée © RMC

Au moins 150 interpellations

Après la mort de Nahel (17 ans) ce mardi à Nanterre, une deuxième nuit de violences s'est produite en France. Selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, il y a eu au moins 150 interpallations.

"La nuit a été d’une extrême intensité, avec des violences urbaines plus diffuses, plus nombreuses, un peu partout sur le territoire, a expliqué la porte-parole du ministère, Camille Chaize, sur RMC. En Ile-de-France bien entendu, mais aussi dans le Rhône, la région de Tours, près de Rouen… On a plusieurs lieux où on a observé de très nombreux incendies de véhicules, de poubelles, mais aussi des locaux d’habitation. A Villeurbanne, il y a eu des tirs de mortier dans un immeuble, qui a dû être pour partie évacué, avec une personne qui a eu besoin de soins médicaux. Cette diffusion de la violence, intense, a été relevée, malgré l’extrême mobilisation des forces de l’ordre avec plus de 2.000 policiers et gendarmes pour la seule Ile-de-France. On s’attendait à ce type d’évènement, on y était préparé, on avait mis en place des dispositifs. Mais force est de constater que c’est la deuxième nuit de violences urbaines."