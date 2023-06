Nanterre: un jeune homme tué par un tir d'un policier après un refus d'obtempérer

Un jeune homme de 17 ans a été tué ce mardi matin à Nanterre (Hauts-de-Seine), après un tir d'un policier à la suite d'un refus d'obtempérer.

Un jeune homme de 17 ans tué par un tir d'un policier, après un refus d'obtempérer. Les faits se sont produits ce mardi vers 8h15 à Nanterre, près de la préfecture des Hauts-de-Seine. Un policier a ouvert le feu sur un conducteur qui aurait foncé dans sa direction après avoir refusé d’obtempérer.

Touché par balle à la poitrine, l’automobiliste a succombé à ses blessures. Deux autres personnes se trouvaient à bord de la voiture. L’un de ces passagers a été interpellé, tandis que l’autre a pris la fuite à pied.

Connu des services de police

La victime était connue des services de police, notamment pour conduite sans permis, usage de stupéfiants ou plusieurs refus d'obtempérer, selon une source policière.

Deux enquêtes en flagrance, l'une pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, et l'autre pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique, ont été ouvertes par le parquet de Nanterre. Elles ont respectivement été confiées au commissariat de Nanterre, avec la sureté territoriale des Hauts-de-Seine, et à l'IGPN.

En 2022, 13 décès ont été enregistrés après des refus d'obtempérer lors de contrôles routiers, un record. Cinq policiers ont été mis en examen dans ces dossiers, les autres ayant été libérés sans poursuite à ce stade. Autorités et syndicats de police attribuent le record de décès en 2022 à des comportements au volant plus dangereux, mais des chercheurs incriminent une loi de 2017 modifiant l'usage de leur arme par les forces de l'ordre.