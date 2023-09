Neuf personnes, dont le rappeur MHD, jugées aux assises après le meurtre de Loïc en 2018

Le 6 juillet 2018, Loïc a été renversé, passé à tabac et laissé pour mort par des hommes d'une cité rivale. Le rappeur MHD avait été interpellé et mis en examen pour "homicide volontaire" en janvier 2019. Il a toujours nié toute implication.

Le rappeur MHD aux assises. Il comparait avec huit autres personnes pour le procès du meurtre de Loïc. Il y a cinq ans, ce jeune homme de 23 ans est mort après avoir été percuté par une voiture, poignardé et passé à tabac.

Une rixe sur fond de tension entre deux quartiers de Paris, Chaufournier, d'où est originaire le chanteur, et la Grange-aux-Belles, quartier de la victime, dans le 19e arrondissement.

Pendant trois semaines, le rappeur et huit de ses proches devront s'expliquer sur les circonstances de cette nuit tragique du 6 juillet 2018.

Ce soir-là, une Mercedes fonce d'abord sur le jeune homme de 23 ans, qui tombe au sol. Il est ensuite passé à tabac et poignardé à de nombreuses reprises par une dizaine de personnes encapuchonnées qui finissent par le laisser pour mort.

Très vite, les enquêteurs soupçonnent un règslement de compte. La victime et ses assaillants sont originaires de deux cités rivales, dans les 19e et 10e arrondissements. Parmi eux, le chanteur MHD, propriétaire de la Mercedes utilisée pour renverser la victime. Des témoins l'ont reconnu, mais lui a toujours nié toute implication.

“Ce n’est pas le procès de MHD. Il y a neuf accusés, donc il n’y a pas que lui. Et on va discuter de la mort d’un jeune homme qui n’avait strictement rien demandé et qui avait toute la vie devant lui”, indique Juliette Chapelle, l'avocate de la famille de la victime.