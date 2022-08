"On a extrêmement peur": à Marseille, les agressions contre les éboueurs se multiplient

Jets de bouteilles, de pierres, coups de barres de fer, insultes, les agressions contre les éboueurs se multiplient ces derniers mois à Marseille. Depuis la mi-juin, on en dénombre au moins huit dans plusieurs arrondissements de la cité phocéenne.

La semaine dernière, Samy a eu très peur, alors qu’il ramassait des poubelles dans une résidence privée du 9eme arrondissement de Marseille, l'éboueur et son équipe ont été agressés: "On a reçu un projectile, une bouteille en verre. Directement on est rentré dans le camion. L'équipage était chiqué. Ensuite on a fait un droit de retrait", assure-t-il à RMC.

Des agressions verbales et physiques quasi-quotidiennes, gratuites la plupart du temps ce que dénonce Rodolphe Lamourette secrétaire de section collecte au syndicat Force Ouvrière: "Les insultes c'est le lot du quotidien. L'insulte qui revient, c'est 'ramasseur de merde, ramasse ta merde et dépêche-toi par contre'", raconte-t-il.

"On a peur des blessures physiques et des traumatismes psychologiques"

"On a extrêmement peur de collecter au quotidien. On a peur des blessures physiques et également des traumatismes psychologiques", ajoute le syndicaliste.

La Métropole et les syndicats réclament davantage de répression. Roland Mouren vice-président de la Métropole d'Aix-Marseille et délégué au traitement des déchets: "Je condamne de tels agissements et je réclame des réponses pénales dissuasives parce que ça ne peut pas continuer ainsi".

Pour soutenir ses agents la métropole a mis en place une aide juridique pour les accompagner lors des dépôts de plaintes et un suivi physiologique.