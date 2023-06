"On est vraiment touchés": après l'attaque, des habitants d'Annecy rendent hommage aux victimes

Après l'attaque au couteau à Annecy, les habitants sont vite revenus sur les lieux, dès le périmètre de sécurité levé, pour rendre au hommage aux six blessés.

L'attaque au couteau, qui a fait six blessés dont quatre enfants ce jeudi matin, a eu lieu dans un parc très fréquenté de la ville d'Annecy, où beaucoup de locaux viennent se reposer, faire du sport ou laisser les enfants jouer. Cette agression laisse les Annéciens hébétés. Mais beaucoup d'entre eux sont vite revenus sur les lieux dès le périmètre de sécurité levé.

L'aire de jeux a été rouverte au public moins de dix heures après l’attaque. Ali et ses enfants n’ont pas hésité une seconde à revenir profiter du parc.

Son fils de 14 ans, Aymen, connait ces lieux par cœur. Il vient régulièrement jouer avec sa petite sœur. Cet événement ne changera rien, ils continueront à en profiter.

Petit à petit, l’espace reprend vie. De nombreux habitants viennent rendre hommage aux six victimes de l'attaque. Une fillette est venue déposer un dessin. Et des riverains ont amené quelques fleurs.

Nicolas est lui aussi venu avec quelques fleurs, cueillies dans son jardin. Une évidence et la moindre des choses pour lui, vu la gravité des faits.

"On est vraiment touchés. Ça nous prend aux tripes. On ne connaît pas les gens, on ne connaît pas les victimes. Mais au-delà de se dire que ça pourrait être nous ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est complètement invraisemblable que ça arrive à d'aussi jeunes victimes", témoigne Nicolas.