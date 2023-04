"On veut juste avoir la paix": il se fait poignarder après avoir tenté d’interrompre un rodéo urbain

Un homme d'une trentaine d'années a été poignardé dimanche après avoir tenté d'interrompre un rodéo urbain dans son quartier, à Brest. Le parquet a ouvert une enquête.

"Ça a duré une minute ou deux et ils sont repartis". Sylvain Gaillard, un trentenaire originaire de Brest, s’est fait rouer de coups dimanche, après avoir tenté d’interrompre un rodéo urbain. Alors que les jeunes amateurs de roues étaient en train "de raser les terrains de jeux" où se trouvaient des enfants, le militaire est sorti de chez lui pour leur demander d’arrêter. "Ils m’ont dit: 'Il n’y a pas de souci, on revient'", raconte-t-il au micro de RMC.

"Ils sont revenus avec vingt jeunes, une batte de baseball, une lacrymo et un couteau"

Quelques minutes plus tard, ils reviennent, "avec vingt jeunes, une batte de baseball, une lacrymo et un couteau". Sylvain est passé à tabac et poignardé, juste devant chez lui, dans le quartier Bellevue. Emmené à l’hôpital, son pronostic vital n’est pas engagé mais le militaire garde des traces: un large coquard et plusieurs points de suture à la tête et la fesse.

"On veut juste avoir la paix"

Depuis, il vit les volets fermés et appréhende de possibles représailles. "On veut juste avoir la paix. Comme je pense, tous les voisins… Ils veulent juste pouvoir sortir tranquillement leurs enfants", confie-t-il. Car ce n’est pas la première fois que les habitants de ce quartier sont confrontés aux rodéos urbains.

Dans la même tour d’immeuble, les fenêtres de Mina donnent sur une grande ligne droite. Et presque tous les soirs, elle assiste, impuissante, aux courses de motos, de voitures et de quads. "Ils s’en moquent, ils sont dans leur bien-être", déplore cette voisine. Inquiète, elle a même décidé de vendre son appartement. "Je vais partir parce que ce n’est plus possible". Problème: ces nuisances font fuir les potentiels acheteurs.

Pour le moment, les agresseurs présumés sont toujours en fuite. Une enquête a été ouverte par le parquet de Brest.