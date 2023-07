Pas-de-Calais: un corps découpé en deux retrouvé sur la plage de Wimereux

Un corps en deux parties a été retrouvé sur la plage à Wimereux (Pas-de-Calais), samedi soir. Une enquête a été ouverte et une expertise médico-légale est en cours.

Scène d'horreur sur une plage du nord de la France. Un touriste hollandais s'est présenté, selon le récit de la Voix du Nord, à un poste de secours après avoir découvert, samedi soir, sur la plage de Wimereux (Pas-de-Calais) une partie de corps.

Une enquête ouverte

Selon ce touriste, les enquêteurs ont découvert alors la partie inférieure du corps, en mauvais état, portant un jean, avant de découvrir la partie supérieure un peu plus tard dans la soirée de samedi, à peu près au même endroit.

>>> Retrouvez toutes les infos du service police-justice de RMC sur le site et l’application RMC

Le parquet de Boulogne confirmé au journal local la découverte d'un corps "sur la plage, entre la pointe aux Oies et la pointe de la Rochette", samedi vers 18h35, et qu'une enquête a été confiée au commissariat de Boulogne pour "rechercher les causes de la mort". Une expertise médico-légale est aussi en cours pour identifier la personne décédée et les causes du décès.