"Pourquoi moi?": Hédi, victime d'un traumatisme crânien après un tir de LBD à Marseille, témoigne

Alors que la fronde policière s'installe dans la durée à Marseille, le jeune Hédi, victime d'un traumatisme crânien après un tir de LBD, a témoigné dans une vidéo publiée par Konbini sur les réseaux sociaux.

Dans une vidéo publiée par Konbini, Hédi témoigne. Ce jeune Marseillais de 22 ans a été victime d'un traumatisme crânien après avoir reçu un tir de LBD dans la tête dans la nuit du 1er au 2 juillet, un des soirs d'émeutes.



Le jeune homme, assistant de direction dans l'hôtellerie-restauration, affirme avoir été roué de coups et laissé pour mort par des policiers de la BAC, alors qu’il se contentait de regagner son domicile avec un ami.



Quatre policiers sont mis en examen, dont un qui est placé en détention provisoire. Ce qui a d'ailleurs soulevé un mouvement de protestation dans la police. Hédi, lui, se remet difficilement. Sa tête est déformée, un morceau du crâne a été retiré pour évacuer le sang entre l'os et le cerveau. Le jeune homme ne se reconnaît plus.

"Je me suis regardé une fois à l'hôpital par curiosité. Mais c'était trop. C'était trop", confie-t-il.

"Quand tu vois un trait métallique de 65 agraphes sur ta tête, quand tu vois que ton crâne n'est plus rond, c'est super dur à supporter", ajoute le jeune homme, qui doit aujourd'hui se déplacer avec un casque au cas où il tombe.

Il a aussi perdu la vue à l'oeil gauche et 10 kg. À la souffrance physique, s'ajoutent de nombreux questionnements: "Je suis seul dans ma chambre. Quand tu restes seul toute la journée, t'as un million de questions qui se posent. Pourquoi moi?".

Pas de généralités

Depuis, la justice a ouvert une enquête, dans laquelle quatre policiers sont aujourd'hui mis en examen, mais Hédi ne veut pas faire d'amalgame: "Je n'espère pas garder une réticence vis-à-vis de ça, parce que c'est comme dans tout, il y a des gentils et des méchants partout".

"Donc c'est important de ne pas faire un blocage, de ne pas faire une généralité", explique-t-il.

Cette même nuit à Marseille, un autre Marseillais est mort à la suite d'un impact au thorax, possiblement dû à un tir de LBD.