Pro-jeûne, antivax, accusé d'abus de faiblesse: qui est Thierry Casasnovas, "pape du crudivorisme"?

Thierry Casasnovas, star de Youtube, qui prône le jeûne et l'alimentation à base de produits crus notamment pour soigner le cancer, a été placé en garde à vue pour "exercice illégal de la médecine", "abus de faiblesse" et "pratiques commerciales trompeuses".

Il a 48 ans, aucun diplôme, mais il se présente comme thérapeute et naturopathe. Thierry Casasnovas, le pape du crudivorisme, était en garde à vue jeudi à Perpignan pour "exercice illégal de la médecine".

Thierry Casasnovas vit dans un village tout près de l’Espagne, dans les Pyrénées-Orientales, mais c’est sur les réseaux sociaux qu’il est célèbre. Il a 600.000 abonnés sur sa chaîne Youtube. Gourou du crudivorisme, il prône une alimentation à base de produits crus et défend aussi la pratique du jeûne…

Et il lui arrive d’encourager ses fidèles à cesser leurs traitements médicaux. Par exemple en déclarant que la chimiothérapie, "c'est de la mort au rat". Il affirme que ses traitements à base de jus et de produit crus peuvent soigner les cancers, le diabète, les dépressions et l’autisme. Il prétend même pouvoir faire repousser un membre amputé.

Des montages financiers suspects

Thierry Casasnovas est farouchement opposé à la vaccination contre le Covid-19. Dans une vidéo, il explique: "Moi, ministre de la Santé, le coronavirus serait réglé rapidement: 'Bain froid et jeûne pour tout le monde, un petit jus de carotte et vas-y que je t‘envoie'."

Il a finalement été arrêté ce mardi dans le cadre d’une enquête pour "exercice illégal de la médecine", mais aussi pour "abus de faiblesse" et "pratiques commerciales trompeuses". Les enquêteurs le soupçonnent d’avoir organisé des stages, d'avoir commercialisé des jus et des compléments alimentaires avec des montages financiers suspects. Le montant des infractions est estimé à un 550.000 euros selon Le Parisien, qui a révélé cette affaire.

Depuis une dizaine d’années, Thierry Casasnovas a fait l’objet de quelques 600 signalements auprès de la Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Un record. Il doit être présenté ce vendredi à un juge d’instruction à Perpignan.