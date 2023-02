Quatre personnes placées en garde-à-vue après avoir participé au tournage d'un clip de Jul

INFO RMC - Quatre personnes ont été placées en garde-à-vue après avoir participé à un clip de Jul, dans un quartier de Toul, en Meurthe-et-Moselle. Ce tournage n'avait pas été autorisé par la municipalité.

Un peu trop en Y? Feux d'artifices, roues arrières, dérapages et nuages de fumées dans des rues bondées... le célèbre rappeur Jul et ses équipes ont tourné cette semaine un clip à Toul, en Meurthe-et-Moselle, avec un artiste originaire du quartier de la Croix-de-Metz, KRVA. Un clip pour le titre C'est pas la Mairie.

Mais, selon les informations de RMC, le tournage, dont les images ont largement circulées sur les réseaux sociaux depuis lundi, n'avait pas été autorisé par la mairie de Toul.

Or, les deux rappeurs ont bloqué plusieurs rues: Jul chantait entre des voitures sans plaques, des motos et des centaines de fans. Grâce aux caméras de surveillance et aux réseaux sociaux, les policiers ont identifié plusieurs véhicules ayant participé à ce "rodéo urbain."

Une enquête ouverte

Jeudi, soit trois jours après les faits, quatre personnes ont été convoquées et placées en garde à vue, avant d'être remises en liberté. L'une d'elle est mise hors de cause, a appris RMC.

"Premièrement, ce type de regroupement sans autorisation n'est pas autorisé et surtout avec les voitures en plein milieu de la foule faisant un rodéo, c'est de l'inconscience pure et simple." a dénoncé sur RMC le maire PS de Toul Aldé Harmand, qui considère que ce tournage "a mis vraiment en danger les personnes présentes":

"C'est très bien qu'un clip soit tourné sur la ville, mettant en évidence notre commune, mais encore aurait-il fallu que des autorisations soient demandées: des mesures de sécurité auraient été prises. Là il n'y avait aucune sécurité, ce qui n'est pas acceptable. Des rues adjacentes ont été coupées, c'était du grand n'importe quoi", déplore-t-il.

>>> Retrouvez toutes les infos du service police-justice de RMC sur le site et l’application RMC

Trois véhicules ont été saisis et remis à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC). Le parquet de Nancy a également ouvert une enquête préliminaire pour retrouver les organisateurs.

Auditionné libre, KRVA, le rappeur de Toul, a déclaré aux policiers avoir été débordé par les évènements. Jul devrait quant-à-lui être entendu dans les prochains jours. Le site du gouvernement rappelle que les "tournages dans les lieux publics sont en principe soumis à autorisation." "En général, il faut contacter le service de presse de la mairie de la ville dans laquelle aura lieu le tournage", peut-on lire.