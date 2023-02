Rave-party à Lens: le site évacué, les organisateurs présumés en garde à vue

La friche industrielle à Lens, dans laquelle se déroulait une rave-party depuis le début du week-end, a été évacuée ce dimanche. Quatre personnes ont été placées en garde à vue, dont les trois organisateurs présumés.

La police a évacué dimanche à Lens une friche industrielle dans laquelle une rave-party se tenait depuis le début du week-end et placé en garde à vue quatre personnes, dont les trois organisateurs présumés, a annoncé la préfecture.

Trois policiers ont été "légèrement blessés" mais aucun des 500 participants encore sur place lors de l'évacuation ne l'a été, a indiqué la préfecture du Pas-de-Calais dans un communiqué.

"Certains d'entre eux ont opposé une vive résistance, mettant en place des barricades et procédant à des jets de projectiles envers les forces de l'ordre", note la préfecture.

14 interpellations, quatre personnes en garde à vue

La rave-party a rassemblé 1.500 personnes au plus fort du week-end sur ce site dangereux en raison de la présence de fosses et de toitures instables, de l'absence de lumière et de la proximité d'une rivière, selon la préfecture.

Les forces de l'ordre, présentes en nombre sur place, ont "procédé à 14 interpellations et quatre placements en garde à vue (dont les trois organisateurs présumés de l'événement)" et saisi "12 camions contenant le matériel de sonorisation", liste le communiqué de la préfecture.

L'opération d'évacuation était terminée en milieu d'après-midi.