Un enfant de 12 ans retrouvé mort à Marseille, la mère en garde à vue

Un enfant, atteint de troubles de l'autisme, a été retrouvé mort à Marseille, ce samedi. La mère a été placée en garde à vue.

Il est 16h, vendredi, quand un enfant de 12 ans échappe à la surveillance de sa mère lors d'une promenade. La famille, qui vit dans le quartier populaire de la Capelette, se rend au commissariat pour signaler sa disparition, puis y retourne une deuxième fois dans la soirée.

L'oncle et la tante de l'enfant, qui vivait avec un trouble de l'autisme, ainsi que deux voisins continuent leurs recherches jusqu'à trois heures du matin.

La mère en garde à vue

Le lendemain, l'oncle et le père de l'enfant retrouvent d'abord la veste qu'il portait lorsqu'il a disparu, sur les rives du fleuve Huveaune. Puis, quelques heures plus tard, son corps ensanglanté, une centaine de mètres plus loin, placé en position latérale, des plaies à l'arme blanche sur un bras et sur le ventre, le visage "abîmé", selon les marins-pompiers. La procureure de la République de Marseille, Dominique Laurens, a notamment fait état "de nombreuses traces de sang sur le trajet de la découverte du corps".

L'enquête a été confiée à la direction territoriale de la police judiciaire. Les soupçons portent sur la mère. Elle a été placée en garde à vue, "compte tenu des constats" effectués par les enquêteurs dans l'appartement familial, après intervention de la police technique et scientifique.