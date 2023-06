Un vaste trafic de cannabis entre l'Espagne et la France démantelé, neuf personnes écrouées

11 personnes ont été mises en examen et 9 ont été placés en détention provisoire après le démantèlement d'un trafic de drogue entre la France et l'Espagne. Deux tonnes de cannabis ont notamment été saisies.

C'est l'aboutissement d'un an d'enquête pour les forces de l'ordre. Un vaste réseau d'approvisionnement en cannabis qui existait entre la France et l'Espagne a été démantelé au début du mois de juin.

Une information judiciaire a été ouverte le 30 juin 2022, permettant la création d'une "cellule nationale d’enquête".

"Les investigations révélaient l'organisation de nombreux convois de type go fast organisés à partir de hub d’approvisionnement situés dans le Vaucluse, dans les Bouches-du-Rhône ou dans les Pyrénées-Orientales permettant d'alimenter des cités des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et du Var", explique le parquet de Marseille, dans un communiqué de presse.

200 gendarmes mobilisés

Les enquêteurs ont aussi remarqué que la filière ne s'arrêtait pas qu'à la France. En effet, la drogue venait d'Espagne et était transportée toutes les semaines dans un semi-remorque.

"À chaque voyage, plusieurs centaines de kilos de stupéfiants étaient importées depuis l'Espagne", est-il indiqué dans le communiqué de presse.

Vendredi, une opération mobilisant 200 gendarmes, appuyés par les forces d'intervention spéciales du GIGN et d'équipes cynophiles, a permis l'interception d'un semi-remorque avec 1,4 tonne de cannabis sur l'autoroute près d'Avignon, au niveau de Remoulins (Gard). Une quinzaine de personnes ont également été arrêtées dans les départements concernés.

Neuf personnes placées en détention provisoire

Lors des perquisitions, les enquêteurs ont saisi 580 kg de cannabis, 1,5 kg de cocaïne, des armes de poing et d’épaules, des véhicules, des montres et objet de luxe, de l’argent en espèces et sur leurs comptes bancaires. Au total, la quantité de cannabis saisie s'établit à 2 tonnes.

Au total, plusieurs dizaines de milliers d'euros ont été saisis. © Parquet de Marseille

Ce mardi, une personne installée en Espagne a également été interpellée par la police espagnole à Malaga.

11 personnes ont finalement été mises en examen, "dont certaines connues dans le milieu du narco-banditisme", et 9 d'entre elles ont été placées en détention provisoire.