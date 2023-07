Une nuit du 14-Juillet plus calme qu'en 2022

Selon un premier bilan du ministère de l'Intérieur, la nuit du 14-Juillet 2023 a été plus calme que la même nuit l'année dernière. Au total, 96 personnes ont été interpellées et 255 véhicules incendiés.

Pendant cette nuit, sept policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers ont été blessés, alors qu'il y avait eu 21 blessures parmi les forces de l'ordre en 2022. De même, il y a eu 51 usages d'artifice contre les force de l'ordre la nuit dernière, contre 333 le 14 juillet 2022.

Un dispositif de sécurité renforcé

Quelque 45.000 policiers et gendarmes, des unités d'élite et des blindés étaient sur le pont chaque nuit depuis jeudi soir et jusqu'à ce samedi matin, afin de contenir les traditionnels incidents des festivités du 14-Juillet, après les émeutes urbaines faisant suite à la mort de Nahel, 17 ans.

A Paris, environ 10.000 policiers et gendarmes étaient sur le terrain, dans la capitale et ses départements limitrophes, pour un 14-Juillet sous surveillance renforcée. Plusieurs communes avaient décidé de renoncer à leur feu d'artifice, notamment en Île-de-France et dans le Nord. Mais à Paris, la mairie a maintenu la fête autour de la Tour Eiffel.