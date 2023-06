Vienne: un père condamné à 15 ans de prison pour avoir tué son bébé

Un homme a été condamné ce mercredi à 15 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Poitiers, pour avoir tué son fils âgé de trois mois en avril 2020.

Quinze ans de prison pour avoir tué son fils. C'est la peine à laquelle un homme a été condamné ce mercredi par la cour d'assises de Poitiers. Le 10 avril 2020, ce père de 37 ans, séparé de la mère de son fils, avait gardé seul ce nourrisson dans son appartement de Poitiers. L'enfant, entre la vie et la mort lorsque sa mère l'avait récupéré, avait succombé à ses multiples blessures deux jours plus tard au CHRU de Tours.

L'homme, interpellé peu après et alcoolisé à ce moment-là, a contesté des mauvais traitements, expliquant avoir chuté avec le bébé dans les bras.

"Ma cliente a confié à son père un petit garçon souriant portant un body 'I love my daddy' ('j'aime mon papa'). Quelques heures plus tard, elle a retrouvé un pantin désarticulé dans un tel état qu'elle a eu peur de le regarder", a résumé à l'audience Me Marianne Penot, l'avocate de la mère, accusant le géniteur de "coups violents".