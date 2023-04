Vienne: la prise d'otages près de Poitiers est terminée, aucun blessé à déplorer

Un homme a pris en otage quatre personnes pendant plusieurs heures, ce lundi, près de Poitiers. Il a finalement été interpellé. Aucun blessé n'est à déplorer.

Quatre personnes ont été victimes d'une prise d'otages ce lundi, à Quinçay, près de Poitiers (Vienne). Il s'était retranché dans une habitation et menaçait plusieurs membres de sa famille, selon la préfecture de la Vienne.

L'homme a finalement été interpellé dans l'après-midi par la GIGN, annonce le préfet. Il précise qu'aucun blessé n'est à déplorer.

Récemment sorti de prison

Un important dispositif de secours et d'intervention avait été déployé: les pompiers et le Samu étaient présents et plus de 70 gendarmes étaient mobilisés aux abords de l'habitation.

Le forcené est déjà connu des gendarmes: potentiellement dangereux, il était récemment sorti de prison.