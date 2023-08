Colonisation: une commission d'historiens français et algériens prévue en Algérie en septembre

INFO RMC. Une commission d’historiens français et algériens s’organisera en Algérie au mois de septembre. Une première pour les deux pays.

Une réunion de travail prévue à Alger qui n'est pas seulement symbolique, mais également historique. Dix chercheurs, cinq Algériens et cinq Français, se retrouveront pour tenter d'apaiser les mémoires, en Algérie, en septembre. Au cœur de leurs discussions: la période de la colonisation.

Un travail de réconciliation des mémoires

Le début du 19e siècle, le moment où la France dépossède les populations locales de leurs terres, un pan de l'histoire beaucoup moins étudié que la décolonisation et la Guerre d'Algérie, sera donc évoqué.

"On veut travailler sur la pénétration coloniale française, sur l'arrivée du colonisateur", explique un de ces historiens.

Cela passe par l'inventaire des archives et notamment de celles qui existent encore en Algérie, mais aussi par la possible restitution d'objets aujourd'hui présents en France et propriétés de l'Algérie.

En particulier, les effets personnels de l'émir Abdelkader, dignitaire algérien qui s'est battu contre le colonisateur, des objets présents dans des collections et musées français, comme cela a été évoqué l'an dernier lors du déplacement d'Emmanuel Macron en Algérie.

Un travail de réconciliation des mémoires à bas bruit, donc, pour tenter d'apaiser des relations toujours extrêmement tendues entre Paris et le pouvoir algérien.