Déplacements, annonces, interviews... Emmanuel Macron ne s'arrête plus

Depuis la fin des débats sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron est omniprésent. Une position qu'il assume. Une parole qu'il joint à des actes en multipliant les déplacements et les annonces.

Emmanuel Macron est bien reparti à l'offensive. Il sera ce lundi au sommet du salon Choose France pour recevoir les investisseurs étrangers et notamment le milliardaire Elon Musk (Tesla, Space X, Twitter...). Il donnait encore dimanche soir une interview fleuve à L'Opinion, avant, ce lundi soir, de s'exprimer dans le JT de TF1. Une stratégie pour aller de l'avant, tout en assumant, une fois de plus, la contestée réforme des retraites.

Emmanuel Macron ne semble plus vouloir s'arrêter. Il en fait même un point d'honneur dans les colonnes du journal L'Opinion: "Je n'ai pas le temps, il faut avancer".

Dans cette interview fleuve, où il n’élude pas les questions retraites, il fait une nouvelle annonce: baisser la fiscalité pour les classes moyennes, celles qui gagnent entre 1.500 et 2.500 euros.

Omniprésent sur tous les sujets

Quand ce n'est pas sur la baisse d'impôts, le président de la République poursuit sa séquence sur la réindustrialisation. Entouré ce lundi de plus de 200 PDG du monde entier au salon Choose France, il annoncera 13 milliards d'euros d'investissements étrangers, dont 500 millions du géant américain Pfizer et plus de 5 milliards d'un groupe taiwanais pour des batteries électriques.

Des annonces tous azimuts et difficilement contestables. "Ça fait du bien", admet un député de sa majorité.