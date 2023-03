Des manifestations plus violentes: Darmanin-Mélenchon, à qui la faute?

Par déclarations interposées, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmain et le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon se sont rejeté la faute de la montée de la violence depuis quelques jours en France. Jean-Luc Mélenchon tient le ministre pour responsable du durcissement de la réponse policière quand ce dernier affirme que l'ancien candidat à l'élection présidentielle veut le chaos.

Depuis le 16 mars et l'utilisation du 49.3 pour faire passer la réforme des retraites, les manifestations ont pris une autre tournure, plus violente, avec une réponse policière qui s'est durcie.

Pour l'exécutif, les responsables de ce désordre se trouvent à gauche, et particulièrement à La France insoumise. Lors d'une réunion avec les responsables de la majorité, le président de la République a directement ciblé LFI. "Il y a un réel projet politique mené par La France insoumise qui tente de délégitimer l'ordre raisonnable, nos institutions, ses outils" a déclaré Emmanuel Macron.

Du côté de l’opposition, un membre du gouvernement est dans le viseur: le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Car les méthodes de maintien de l'ordre ont changé depuis deux semaines, clame l'opposition de gauche, que ce soit dans les manifestations contre les retraites ou à Sainte-Soline. Et pour le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon, un homme est responsable.

“Le ministre de l’Intérieur s’est lancé dans une opération de provocation généralisée. Ce n’est donc pas aux fonctionnaires de la police et de la gendarmerie qu’à cette heure nous en voulons, mais à l’organisateur de ce chaos, le ministre Darmanin”, a indiqué Jean-Luc Mélenchon.

Selon Gérald Darmanin, Jean-Luc Mélenchon "n'aime pas l'ordre"

Entre Nupes et exécutif, chacun se renvoie la responsabilité du désordre des derniers jours. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, répond sèchement au chef de file de LFI.

“Monsieur Mélenchon n’aime pas la police et la gendarmerie. Il n’aime pas l’ordre, il veut le chaos. Que monsieur Mélenchon ait des mots pour les manifestants contre la réforme des retraites, je le comprends très bien. Mais qu’il n’ait pas un mot pour dire que cette manifestation (Sainte-Soline) était interdite, et qu’on a attaqué des gendarmes au cocktail molotov, qui sont brûlés à plusieurs degrés, ce n’est pas digne d’un homme politique”, a affirmé le ministre de l’Intérieur dans C à vous sur France 5.

Gérald Darmanin l'assure, les policiers et gendarmes qui ne respectent pas les règles de déontologie seront sanctionnés.