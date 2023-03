EN DIRECT Retraites: grève et manifestation pour la 10e journée de mobilisation ce 28 mars

Une vingtaine de lycéens sont réunis depuis quelques minutes devant les grilles du lycée Jean Macé de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). Ils bloquent l’entrée avec des poubelles. Selon Gwen, lycéen et représentant du syndicat Fidl, "le gouvernement a extrêmement peur de cette mobilisation des jeunes". "On va la concrétiser, cette peur, ajoute-t-il. On bloque nos lycées aujourd’hui. On a fait un grand appel unitaire. On s’attend à une mobilisation historique de la jeunesse."

(NR)