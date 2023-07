Elisabeth Borne maintenue à Matignon: "C'est Macron qui reconduit Macron", tacle Alexis Corbière

Le député La France insoumise Alexis Corbière a ironisé sur le maintien d'Elisabeth Borne à Matignon, estimant que c'est Emmanuel Macron qui maintenait Emmanuel Macron.

La Première ministre Elisabeth Borne reste à Matignon. C'est ce qu'a annoncé l'Elysée lundi, actant l'envie de la continuité alors qu'un mini-remaniement doit tout de même avoir lieu.

Dans les rangs de l'opposition et notamment de La France insoumise, on assure ne pas être surpris de voir Elisabeth Borne reconduite à la tête du gouvernement: "La reconduction d'Elisabeth Borne est logique car Emmanuel Macron reconduit Emmanuel Macron", ironise ce mercredi sur RMC et BFMTV le député de La France insoumise de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière.

"Qu'est-ce que le "Bornisme" si ce n'est du "Macronisme" en vérité?", interroge l'élu. "C'est une méthode brutale qui consiste à imposer deux ans de plus de travail aux Français sans même qu'une seule fois il n'y ait un vote à l'Assemblée nationale qui valide ou non cela", ajoute-t-il à propos de la réforme des retraites, pour laquelle Elisabeth Borne a fait usage du 49-3.

"Le macronisme, c'est le présidentialisme exacerbé"

Alexis Corbière invite la Première ministre à changer de politique: "Je ne suis pas pour qu'on amuse les Français pendant l'été, sur un soi-disant casting qui changerait pour continuer la même politique", ajoute le député.

"La même politique va continuer avec la méthode du 49-3, ce qu'il y a de plus antidémocratique", prédit l'élu.

"Le macronisme, c'est le présidentialisme exacerbé, la Ve République à fond, Emmanuel Macron décide de tout! C'est même lui, quelques heures avant la dernière utilisation du 49-3 qui avait décidé qu'Elisabeth Borne allait l'utiliser", ajoute Alexis Corbière.

Pour autant, il n'en veut pas à la Première ministre: "Elisabeth Borne est une exécutante et ce n'est pas elle le problème", assure-t-il, ajoutant ne rien attendre du mini remaniement qui se prépare.