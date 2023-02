Tensions à l'Assemblée: "Le gouvernement ne veut discuter que du style", tacle Alexis Corbière

Pour le député de La France insoumise Alexis Corbière, invité des "Grandes Gueules" ce jeudi sur RMC et RMC Story, le gouvernement, en majorité relative à l'Assemblée nationale et englué dans une réforme impopulaire, préfère discuter du style de l'opposition que de la réforme des retraites.

Depuis lundi et l'ouverture des débats sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, l'ambiance est houleuse dans l'hémicycle. Tancée, la majorité multiplie les figures de style pour qualifier l'opposition. Après Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a estimé que la Nupes cherchait à "bordéliser" les débats, c'est le sénateur et président de l'UDI Hervé Marseille, allié de circonstance de Renaissance, qui a estimé que l'Assemblée nationale ressemblait à "un camp de gitans".

"L’image que donne La France insoumise est absolument effrayante. Transformer l’Assemblée nationale en camp de gitans... C'est pas les Saintes-Maries-de-la-Mer", a-t-il lancé mercredi sur Radio J, en faisant référence au lieu de pèlerinage des gitans et gens du voyage dans les Bouches-du-Rhône.

"Hervé Marseille convoque tous les clichés racistes"

Devant la levée de bouclier, l'ancien maire de Meudon (Hauts-de-Seine) s'est excusé. Mais le mal est fait. "Ce sont des mots imbéciles, cet homme a l’air assez grossier", tacle ce jeudi sur le plateau des "Grandes Gueules" le député LFI Alexis Corbière. "Hervé Marseille convoque tous les clichés racistes. Au-delà de la grossièreté de son propos, c’est une ligne politique qui vise à dire que le gouvernement a raison de marcher sur les manifestants", ajoute l'élu.

Quant à l'ambiance à l'Assemblée nationale, c'est une tradition, estime Alexis Corbière: "On a perdu l’habitude du débat parlementaire. Avec la Ve République, tout le pouvoir est sur le président et on a oublié toute l’histoire du pays du XIXe et du XXe siècle où ça débat et ça s’invective".

"Le gouvernement est gêné, il ne veut que discuter du style"

Sur un terrain plus politique, le député de Seine-Saint-Denis juge que c'est l'absence de majorité absolue qui pousse le gouvernement à stygmatiser l'opposition, en plein débat sur l'impopulaire réforme des retraites. "Le parti du président n’est pas majoritaire, il veut imposer une réforme pas majoritaire et veut utiliser une procédure inédite, le 47-1, qui donne la possibilité que tout s’arrête et que le texte soit imposé. Et quand les députés comme nous résistent, on les montre du doigt", déplore Alexis Corbière sur RMC et RMC Story.

"Quand le sage montre la lune, l’imbécile regarde le doigt. C'est pareil quand l’opposition dit refuser deux ans en plus, il y a toujours des gens qui disent que telle ou telle personne tape sur le pupitre", ajoute le député.

Mais la stratégie politique de la Nupes, de coups d'éclat en phrases choc, pourrait-elle lui porter préjudice et lasser les électeurs à terme? Non, assure Alexis Corbière, qui n'y voit rien de nouveau. "C’est classique cette technique, ça a déjà été fait par le passé", explique le député, alors que son groupe politique a d'ores et déjà déposé plus de 10.000 amendements contre le projet de réforme des retraites.

"Sur la réforme des retraites, comme le gouvernement est gêné, il ne veut que discuter du style. Méfiez-vous d'un gouvernement minoritaire à l'Assemblée", conclut le député.