Elisabeth Borne reçoit les groupes politiques, sans la gauche: à quoi vont servir ces consultations?

Avant les organisations patronales et syndicales mercredi, la Première ministre Élisabeth Borne reçoit dès ce lundi les partis politiques et les chefs de groupes parlementaires. Une série de consultations à Matignon sur les deux prochaines semaines avec pour but d'apaiser la colère dans le pays. Mais seuls les députés LIOT, le RN et LR ont accepté l'invitation. Les forces de gauche, quant à elles, vont boycotter le rendez-vous.

Le défaitisme a gagné tous les étages. Même dans le camp présidentiel, certains parlent d'une nouvelle semaine en apesanteur. "Ces consultations ne vont rien donner", lâche un député de la majorité pour qui la situation semble figée.

"Du bidon total"

Certains partis seront pourtant bien présents autour d'Élisabeth Borne, mais sans illusion. Il y a "peu d'espoir" du côté d'un cadre LR. "Nous ne serons pas entendus", lâche un député du groupe centriste LIOT. Pour un député RN, ces consultations, c'est même "du bidon total". Car les oppositions le savent, le gouvernement reste toujours inflexible et veut surtout parler de l'après-retraite.

Un exercice d'équilibriste et une mission presque impossible avant la journée de mobilisation jeudi et l'avis du Conseil constitutionnel le 14 avril. Pour un député de la majorité, "les retraites, ils seront obligés d'en parler".