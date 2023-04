Schiappa dans Playboy: Borne juge l'interview "pas du tout appropriée"

L'entourage de la Première ministre Elisabeth Borne fait savoir qu'elle juge "pas du tout appropriée" l'interview de Marlène Schiappa dans Playboy, dans le contexte de crise sociale liée à la réforme des retraites.

Une interview qui ne passe pas. Le long entretien sur les droits des femmes, accordé par la secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale et solidaire Marlène Schiappa, dans le numéro du magazine de charme Playboy à paraître jeudi, n'est pas du goût d'Elisabeth Borne.

La Première ministre l'a appelée pour lui faire savoir que ce n'était "pas du tout approprié, à plus forte raison dans la période actuelle", a appris samedi l'AFP auprès de l'entourage d'Elisabeth Borne, confirmant une information de BFMTV.

Plusieurs responsables de gauche se sont émus de la communication du gouvernement en pleine crise sociale, après cette Une de Playboy et l'interview d'Emmanuel Macron dans Pif. Quant au ministre du Travail Olivier Dussopt, en première ligne sur la réforme des retraites, il a récemment accordé un entretien au journal Têtu, dans lequel il révèle son homosexualité.

"On est en plein dans une crise sociale, il y a un sujet sur le maintien de l'ordre, il y a des personnes entre la vie et la mort et j'ai l'impression d'un écran de fumée, entre Têtu, Pif Gadget et Playboy", a déploré sur BFMTV la députée écologiste Sandrine Rousseau.