Retraites : "mettre une loi en pause, ça n'existe pas" pour Elisabeth Borne

Elisabeth Borne s'est réjouie vendredi que l'intersyndicale accepte de la rencontrer à Matignon mais refuse de mettre "en pause" le texte sur la réforme des retraites.

Position pour position. Dans les colonnes du Journal du Centre, la Première ministre Elisabeth Borne "se réjouit que l'intersyndicale vienne à la rencontre" qu'elle a proposée. Mais la cheffe du gouvernement réfute toujours l'idée de mettre le texte en pause.

"Chacun pourra aborder les sujets qu'il souhaite, et pour notre part on expliquera aussi notre position", a poursuivi Elisabeth Borne.

Pour la locataire de Matignon, "on ne peut pas faire de pause quand on a un projet de loi qui a été voté, qui est en cours d'examen devant le Conseil constitutionnel, mais moi je suis à l'écoute et chacun aura l'occasion d'exprimer ses positions lors de cette rencontre".

"Ca n'existe pas de mettre un projet de loi en pause", a-t-elle insisté.

>>> Suivez RMC sur Google pour retrouver les dernières actualités

Une mauvaise communication

"On a énormément de sujets, vous savez, à aborder, sur les parcours professionnels, sur la prévention de la pénibilité. Tous ces sujets sont sur la table. Évidemment les organisations syndicales aborderont la réforme des retraites. Moi je suis à l'écoute et je me réjouis que l'intersyndicale réponde à mon invitation", a ajouté Elisabeth Borne lors de son déplacement dans la région de Nevers.

La Première ministre a par ailleurs concédé une mauvaise communication sur son projet: "Je ne vais pas vous dire qu'on a communiqué au mieux. Nos messages ne sont pas passés. On ne s'y est pas pris au mieux" Elle a toutefois pointé le fait que "tout le monde n'a pas aidé" et que "beaucoup d'informations inexactes circulent" sur ce projet de réforme des retraites.