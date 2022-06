EN DIRECT - Commission des finances: Eric Coquerel élu président, pas d'alliance LR-RN

Eric Coquerel a réagi à son élection en tant que président de la Commission des Finances. Il estime que les choses se sont passées "comme souvent dans cette commission", de la façon "la plus respectueuse possible" avec ses adversaires LR et indépendants.

En revanche, pas avec le RN, et a répondu aux accusations de "piraterie" de la part de son adversaire RN Jean-Philippe Tanguy: "Manifestement il ne partage le même esprit. Ca ne m'étonne pas vu le parti qui est le sien. Je suis le président de toute la commission et j'entends faire en sorte que les droits de l'Assemblée soient respectés. (...) Le vote de ce matin me rassure pleinement.

Sur les inquiétudes de chasse aux sorcières, Eric Coquerel a tenu à rassurer: "L'idée n'est pas de contrôler ou faire je ne sais quelle chasse aux sorcières, ce n'est pas mon intention. Si je peux me servir de lever des secrets fiscaux et travailler avec la commission sur les questions d'évasion fiscale je ne m'en priverai pas. Aucun rapport avec des vendettas politiques personnelles. Je ne mange pas de ce pain-là"