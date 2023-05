EN DIRECT - Formation de pilotes de chasse ukrainiens, 2 milliards de baisse d'impôts... Le résumé de l'interview de Macron

"Il y a eu une opposition dans la rue mais qui s'est faite dans le calme et il y a eu des violences (...) et des gens qui ne veulent pas de solutions. Mais ce n'est pas ça la France, ça ne dit pas tout du pays et le pays avance et le pays continue à créer", a souligné le chef de l'Etat.

Interrogé sur l'adjectif "méprisant" qu'une majorité de Français lui accolerait selon une récente enquête d'opinion Elabe, Emmanuel Macron a "récusé" ce terme.

"Je n'aime pas cet adjectif qu'on met à toutes les sauces", a-t-il répondu. "C'est un adjectif qu'ont eu les extrêmes à mon endroit, qui a été repris. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui me dise "vous êtes méprisant". Parfois, on me dit "Vous êtes trop dur, vous êtes trop décidé, trop énergique". Parfois, d'autres vous expliquent qu'on ne va pas assez loin", a-t-il assuré.

"Je le récuse parce qu'on ne va pas au contact comme je vais depuis que je suis engagé dans la vie politique, quand on a du mépris pour les gens. Et je vais vous dire, quand on a du mépris on s'en fiche. Le vrai mépris, c'est de mentir aux gens. Le vrai mépris, c'est ça".