Extrême-droite, Corse, Total... ce qu'il faut retenir de l'interview de Philippe Poutou

Invité de Questions de Confiance sur RMC et BFMTV, Philippe Poutou, candidat à l'élection présidentielle du NPA, a dénoncé la responsabilité d'Emmanuel Macron dans la montée de l'extrême-droite et s'est dit en faveur de l'indépendance du peuple corse.

C'est l'heure du dernier grand oral sur RMC et BFMTV pour Philippe Poutou. Le candidat à l'élection présidentielle a répondu aux Questions de Confiance de Philippe Corbé, ce samedi matin, sur notre antenne.

Alors que le candidat sera ce samedi en meeting, au Cirque d'Hiver à Paris, il appelle à une manifestation contre l'extrême-droite, à Paris, ce dimanche. Pour le candidat anticapitaliste, une élection de Marine Le Pen devient "crédible" étant donné, notamment "le climat de résignation de la population." Celui qui lutte contre les "fascites" estime qu'il y a de la "confusion" qui entretien et déroule le tapis rouge "aux idées nauséabondes":

"L'apparition de Zemmour fait oublier Le Pen. Zemmour, c'est un discours fascite. C'est un discours très violent. Marine Le Pen, on peut la qualifier aussi de fascite. À force d’attaquer les classes populaires, d’aggraver la pauvreté, le chômage et de s’attaquer aux étrangers, ça fait le terrain de l’extrême droite. On voit que tout est favorable à ces idées nauséabondes de l’extrême-droite" , estime Philippe Poutou.