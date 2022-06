"Je voterai blanc": la candidate du Pas-de-Calais persiste après le coup de pression de Guérini

EXCLU RMC. Eliminée au premier tour des élections législatives, dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, la candidate d’Ensemble Alexandrine Pintus maintient qu’elle votera blanc malgré le coup de pression de Stanislas Guérini, le ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques, délégué général d’En Marche.

Alexandrine Pintus ne cède pas à la pression. Et votera blanc au second tour des élections législatives, face à la patronne du RN et à la représentante de la Nupes. Candidate pour "Ensemble", dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, elle a été éliminée au premier tour ce dimanche (12,32%). Marine Le Pen (RN) et Marine Tondelier (Nupes) sont arrivées en tête, avec respectivement 53,96% et 23,43% des voix. Après qu’elle a annoncé dans un communiqué qu’elle voterait blanc au second tour, Stanislas Guérini, le ministre de Transformation et de la Fonction Publiques et délégué général d’En Marche, a tranché dans un tweet ce lundi midi: "Soyons très clairs : pas une voix pour le RN. Face à Marine Le Pen, j’appelle à voter Marine Tondelier au second tour des élections législatives".

"Je maintiens mon vote blanc, explique Alexandrine Pintus au micro de RMC ce lundi. "J’ai toujours combattu le Rassemblement national. Et même là, j’ai mené une campagne contre le Rassemblement national. Mon affiche et tous mes tracts le démontrent. Mais on ne peut pas tout se permettre parce qu’on est face à Marine Le Pen. Marine Tondelier n’a pas eu un comportement républicain, c’est ce que je déplore. Dans mon communiqué, je dis bien que chacun doit faire son devoir démocratique et aller voter, parce que je déplore les 57% d’abstention et que moi personnellement, je voterai blanc par rapport à ce qui nous est arrivé, à moi et à mon équipe, durant cette campagne."

"Ce que je reproche à Marine Tondelier, c’est de ne pas avoir eu un comportement républicain. J’ai reçu énormément d’insultes, j’en ai parlé avec elle et elle n’a pas condamné, ajoute la candidate Ensemble. Quand on reçoit des menaces sur les réseaux sociaux et qu’on appelle à me guillotiner, je ne peux pas faire autrement que voter blanc. Elle assure que les insultes venaient "des soutiens qui étaient avec elle (Marine Tondelier), sur les marchés, qui tractaient à ses côtés, qui figurent sur ses photos": "Ils ne faisaient peut-être pas partie de son équipe de campagne, mais en tout cas de soutien". Des comportements qu’elle subit "autant de la part du Rassemblement national que de la Nupes" dans la cette circonscription.

"J’appelle bien sûr à faire barrage au Front national dans les autres circonscriptions"

Alexandrine Pintus a-t-elle eu directement la consigne de voter contre Marine Le Pen et pour Marine Tondelier ? "Je ne répondrai pas sur les discussions que j’ai pu avoir, c’est de l’interne au parti, explique-t-elle en réaffirmant son engagement contre le RN. Je ne commenterai pas ce genre de choses. J’ai toujours dit que je ne ferai pas de la politique politicienne et je n’en ferai pas aujourd’hui. J’ai toujours combattu le RN, j’ai toujours combattu les idées extrémistes, de l’extrême droite et de l’extrême gauche. Ça fait des années que je combats ici. Si moi je ne combats pas Marine Le Pen, personne ne la combat. Je suis ici pour la combattre. Je l’ai toujours fait, je suis toujours là contre elle. J’en ai pris des coups. Mais là, le déferlement aujourd’hui… Je ne peux même plus ouvrir mon Twitter parce que Marine Tondelier a interprété mon communiqué en disant que j’appelais à voter blanc, alors que ce n’est pas le cas."

"J’appelle bien sûr à faire barrage au Front national dans les autres circonscriptions, conclut Alexandrine Pintus. Je parle de mon cas personnel, de ce que j’ai vécu avec mon équipe. Ne serait-ce que pour mon équipe, je ne peux que voter blanc."