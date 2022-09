La réforme des retraites "prioritaire" pour Elisabeth Borne: une décision d'ici la fin de semaine

Sur RMC-BFMTV ce lundi matin, la Première ministre Elisabeth Borne souligne que la réforme des retraites est "prioritaire" et annonce qu'une décision sera prise cette semaine concernant les principaux points, comme l'âge de départ à la retraite et la méthode.

Elisabeth Borne, invitée exceptionnelle du "Face à face" avec Apolline de Malherbe sur RMC-BFMTV, assure que la réforme des retraites est "prioritaire". Mais comment trancher sur l'âge de départ et la méthode? La Première ministre promet encore "de la concertation et du dialogue" mais annonce qu'une décision sera prise avec Emmanuel Macron d'ici la fin de semaine.

"Avec le président de la République, on a prévu d’avoir un échange cette semaine avec les ministres concernés et les responsables de la majorité. On décidera d’ici la fin de semaine. On cherche la meilleure voie pour mettre en place cette réforme à l’été 2023 et en même temps, avoir laissé la place au dialogue et à la concertation."