Le député Louis Boyard incite les étudiants de Rennes à bloquer leur fac: "Il doit se faire virer"

Le député de la France insoumise Louis Boyard s'est filmé lors d'une prise de parole devant des étudiants de l'université Rennes-2, se félicitant dans la foulée de les avoir poussés à bloquer leur faculté. Sur le plateau des "Grandes Gueules", si l'on estime l'influence du député mineure dans ce passage à l'acte, on s'étonne d'un tel appel de la part d'un élu.

Plusieurs facultés étaient bloquées par des étudiants un peu partout en France ce mardi en marge de la mobilisation contre la réforme des retraites. Des blocus étaient à signaler à l'université Paris-1, à Toulouse ou encore à Rennes-2. Au sein de cette dernière, c'est le député insoumis Louis Boyard, ancien syndicaliste lycéen, qui est venu motiver les troupes.

Invité par un syndicat étudiant à la veille de la troisième journée de mobilisation, il a exhorté les étudiants à bloquer leur université: "C'est vous qui avez le pouvoir de changer l'histoire" a lancé l'élu devant de nombreux étudiants qui ont ensuite voté pour le blocage de la faculté.

"Oups ! Après ma réunion publique à Rennes II, les étudiants viennent de voter le blocage de la fac. Les étudiants ont pris conscience que leur nombre et leur force permettra de faire tomber la Réforme des retraites. Il se passe quelque chose dans la jeunesse. Nous allons gagner", s'est félicité Louis Boyard dans la foulée sur Twitter.

"C'est scandaleux"

"C'est un scandale, il devrait se faire virer ou sanctionner par l'Assemblée nationale", peste ce mardi sur le plateau des "Grandes Gueules" Bruno Pomart, l'ancien patron du Raid désormais maire d'un petit village. "Qu'un député de la République aille se servir comme ça dans une fac, c'est scandaleux, qu'il aille sur le terrain faire le boulot", appelle-t-il sur RMC et RMC Story.

"Les blocages, ça me gêne", déplore de son côté l'ancienne enseignante Barbara Lefebvre. "Qu'un syndicat étudiant se mette en grève et tracte ok, mais bloquer la fac et empêcher d'autres étudiants qui veulent venir étudier, je trouve ça inacceptable", s'est elle émue.

Pour le docteur Jérôme Marty, il n'y a pas de quoi polémiquer: "On est dans un mouvement social, sûrement le plus important de cette mandature et vous poussez des cris d'orfraie parce que c'est bloqué", a-t-il lancé.

En sus, l'intervention du député semble avoir été cependant peu décisive au sein d'une faculté habituée des blocages et des mouvements sociaux. Preuve en est, la décision de bloquer la faculté a été votée à l'unanimité dans les rangs des étudiants présents lors de la prise de parole de Louis Boyard.

Une bataille qui semblait courue d'avance donc pour le député qui s'est tout de même félicité ce mardi des blocages en cours un peu partout en France, en marge de la mobilisation contre la réforme des retraites: "5 facs bloquées. 200 lycées mobilisés. Le mouvement étudiant commence à se joindre au mouvement lycéen. Bravo et merci pour votre mobilisation. Vous avez prouvé que la jeunesse avait son mot à dire", a estimé l'élu.