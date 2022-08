Le projet de loi sur le pouvoir d'achat enfin adopté: ce que contient la dernière version

Le Sénat à majorité de droite a adopté en première lecture dans la nuit de mardi à mercredi le second volet des mesures en soutien au pouvoir d'achat, qui prévoit notamment la poursuite du bouclier tarifaire sur l'énergie et de la remise carburant.

Après plusieurs semaines remplies de jours et de nuit de débats, le Parlement va adopter ce mercredi après-midi le premier gros projet de loi depuis le début du nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron: le projet de loi pouvoir d'achat.

Des centaines d'amendements ont été déposés, discutés, modifiés, retirés ou adoptés, et au final, que reste-t-il concrètement? 4% de revalorisation des retraites et des minimas sociaux comme le RSA, 30 centimes de ristourne par litre de carburant en septembre et octobre. Voilà les deux principales mesures qui seront définitivement adoptées cet après-midi par le Parlement.

Le Parlement, qui a aussi voté la dé-conjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Un geste longtemps réclamé par les oppositions et qui va permettre dès 2023 de ne plus prendre en compte les revenus du conjoint pour établir son montant.

La fin de la redevance audiovisuelle bientôt entérinée

L'Assemblée nationale et le Sénat doivent encore dans la semaine s'accorder sur d'autres mesures contenues dans un second texte de loi. Ce qui ne devrait être qu'une formalité, avec notamment la fin des 138 euros de redevance audiovisuelle.

En tout, les parlementaires ont obtenu près de 400 millions supplémentaires, ce qui porte à un peu plus de 20 milliards d'euros l'ensemble des dépenses pour le pouvoir d'achat. "Des vrais gains pour les Français", disent les députés de la majorité. "Rien de suffisant", répond l'opposition, alors que l'inflation dépasse les 6% et qu'elle devrait encore s'intensifier à la rentrée.